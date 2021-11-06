تركيا تقدم 3 آلاف طرد غذائي مساعدات لقوى الأمن الداخلي اللبناني

قدمت تركيا مساعدات غذائية لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية اللبنانية، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.

وأعلنت السفارة التركية في لبنان أنها سلمت الجمعة 3 آلاف طرد غذائي لقوى الأمن الداخلي في مركزها الرئيسي بالعاصمة بيروت.

وحضر حفل التسليم السفير التركي علي باريش أولوصوي، والوفد المرافق له، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، اللواء عماد عثمان.

وفي حديث للأناضول على هامش حفل التسليم، قال أولوصوي، إن "تركيا تتضامن مع المؤسسات الأمنية والجيش في لبنان خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها هذا البلد العزيز".

وأضاف: "نحن في تركيا نحاول دعم قوى الأمن الداخلي وكافة الوحدات الأمنية الأخرى قدر المستطاع".

وأشار إلى أن تركيا سلمت حوالي 15 طنا من مساعدات الحماية الشخصية لقوى الأمن الداخلي، الشهر الماضي.

وأكد السفير أولوصوي، أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى لبنان.

وأدرجت تركيا لبنان في "برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي" في العام 2015.

ومنذ أكثر من عامين، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وزاد من حدة المعاناة انفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف، بجانب أضرار مادية هائلة.