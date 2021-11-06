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تشاوش أوغلو: نعمل لإحلال سلام وازدهار دائمين في المتوسط مع حماية حقوقنا

وكالة الأناضول للأنباء
أنطاليا
نشر في 06.11.2021 21:07
İHA İHA

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، السبت، أن بلاده تعمل لإحلال سلام وازدهار دائمين في البحر المتوسط ، لكن دون التردد في الدفاع عن حقوقها.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية أقيمت بمنتجع ألانيا السياحي في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وقال تشاوش أوغلو "نعمل من أجل إحلال سلام وازدهار دائمين في البحر الأبيض المتوسط، ولا نتردد في الدفاع عن حقوقنا".

وأضاف "نحترم حقوق الجميع ، لكننا مصممون على الدفاع عن حقوقنا حتى النهاية، لقد أحبطنا ونواصل إحباط المخططات الغادرة التي تهدف إلى حبسنا في مياهنا الإقليمية، والنهج ذاته ينطبق على قبرص التركية أيضا".

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