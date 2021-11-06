ذعر بين قيادات بي كا كا الإرهابي وفرار مستمر للعناصر من التنظيم

كشفت إفادات عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي الذين استسلموا لقوات الأمن التركية أن عمليات الجيش التركي الناجحة أحدثت حالة من الذعر بين قيادات التنظيم في شمال العراق وإيران فيما العديد من عناصره يفرون.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر أمنية، أصبح تنظيم "بي كا كا" عاجزا عن تنفيذ أنشطة إرهابية داخل تركيا.

وأضافت المصادر أنه بعد إطلاق القوات التركية سلسلة عمليات أرن التي نُفِّذت بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم تحييد العديد من قادة التنظيم بفضل عمليات نوعية تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشارت المصادر أن إفادات المستسلمين تشير إلى أن إرهابيي "بي كا كا" بدأوا بالفرار، وأن التنظيم ألقى القبض على 14 منهم في شمال العراق و25 آخرين في إيران أثناء فرارهم وتم احتجازهم في كهف بشمال العراق يستخدمه التنظيم.

وبحسب الإفادات فإن قيادات التنظيم الإرهابي يدعون العناصر الراغبة بالفرار إلى الانتحار، ويحاولون من جهة أخرى رفع معنويات عناصر التنظيم من خلال تقديم معلومات كاذبة.