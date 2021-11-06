مشاريع طموحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية في تطوير محركات محلية

تعمل رئاسة الصناعات الدفاعية التركية على تطوير محركات محلية لدفع عجلة صناعاتها.

فقد أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية عدة مشاريع تطوير محركات للآليات الجوية والبرية المحلية، في ضوء خارطة طريق جديدة حددتها بهذا الشأن.

وتنقسم مشاريع الرئاسة لمحورين رئيسين هما تطوير "محركات الاحتراق الداخلي" و"المحركات التوربينية".

وفي ما يخص محركات الاحتراق الداخلي، هناك عدة مشاريع من أجل تطوير محركات تترواح بقدرة بين 170 حصان المستخدمة في طائرات "أنكا"، و1500 حصان المستخدمة في دبابات ألطاي.

كما أجرت الرئاسة الاختبارات النهائية على محركات "بي دي 170" ، ويمكن استخدامها في طائرات أق سونغور وأنكا المسيّرتين، في حين تستمر من جهة أخرى مشاريع تطوير هذه المحركات وزيادة قوتها من أجل استخدامها بطائرات أخرى.

وتتواصل كذلك مشاريع تطوير محركات من أجل مدرعات "القنفذ 2" و"الفهد".

وبخصوص المحركات التوربينية، تجري مشاريع عدة لتطوير محركات مختلفة تتراوح بين محركات الصواريخ، والطائرات المقاتلة المحلية.

واكتملت أعمال تطوير محركات "كي تي جي-3200" التي ستستخدم في صواريخ "أطمجة" و"سوم"، ومن المنتظر إجراء التجارب النهائية عليها أواخر العام الجاري.

كما تستمر مشاريع تطوير محركات "تي إس 1400"، التي سيجري استخدامها في مروحيات "غوكباي"، فضلا عن مشاريع تطوير محركات الطائرة المقاتلة المحلية.