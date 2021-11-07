تركيا تدين الهجوم "الجبان" على منزل رئيس الوزراء العراقي

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرة أن الهجوم الإرهابي يهدف الإضرار بسيادة العراق واستقراره.

وفي بيان أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الذي استهداف بطائرات بدون طيار منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح الأحد".

وأضاف البيان "نأمل أن يتم التعرف على مرتكبي هذا الهجوم الجبان الذي يهدف بوضوح إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة".

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ودولته وحربها ضد الإرهاب بغض النظر عن مصدره.

وفجر الأحد، أعلن الجيش العراقي نجاة الكاظمي من محاولة "اغتيال" عبر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد.

ومنذ أيام يشهد العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

والجمعة، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، أسفرت عن إصابة 125 شخصا بينهم 27 من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة العراقية، فيما أكد مصدر طبي مستقل مقتل متظاهر.