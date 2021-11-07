رئيس جمهورية شمال قبرص: تركيا وقواتها المسلحة ضمان لسيادتنا

أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أن أنقرة تدعم حل الدولتين والسيادة القائمة على المساواة في الجزيرة القبرصية دعماً كاملاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أرسين تتار، الأحد، في فعالية بإسطنبول بمناسبة الذكرى الـ 38 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف تتار أنهم منفتحون للصلح والتعاون والاتفاق في قبرص، شرط القبول بحل الدولتين القائم على المساواة في السيادة بين دولتين مستقلتين، في إشارة إلى بلاده وقبرص الرومية.

وتابع: "السيادة القائمة على المساواة ضماننا الوحيد لوجودنا."

وشدد على ثقته بقدرتهم على بناء دولة عادلة، ومتكافئة وذات سيادة في الجزيرة القبرصية، وذلك بضمان تركيا ووجود قواتها المسلحة هناك.

وأشاد تتار بدعم تركيا الكامل لحل الدولتين والسيادة القائمة على المساواة في الجزيرة القبرصية.

وتعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.