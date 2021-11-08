أردوغان يهنئ الشعب الأذربيجاني بالذكرى السنوية الأولى لتحرير إقليم قره باغ

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره إلهام علييف وسائر الشعب الأذربيجاني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني.
جاء ذلك في خطاب ألقاه بعد ترأسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال الرئيس أردوغان في هذا الخصوص: "أهنأ شقيقي إلهام علييف وسائر الشعب الأذربيجاني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتصار معركة قره باغ ضد قوات الاحتلال الأرميني".
وتابع قائلا: "الذين ظلوا صامتين لمدة 30 عاما في وجه الاحتلال الجائر وغير القانوني واللاأخلاقي لقره باغ، هم المسؤولون الرئيسيون عن إراقة الدماء والمآسي هناك".