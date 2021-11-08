أنقرة تجهز حزمة دعم مالي لمساعدة الأسر الأقل دخلاً وتلغي رسماً على الكهرباء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين إلغاء بعض الرسوم الثابتة في فواتير الكهرباء لمساعدة المستهلكين، مضيفا أن حكومة حوب العدالة والتنمية تدعم بالفعل بعض أسعار الطاقة.

وقال مسؤولون لرويترز الأسبوع الماضي إن أنقرة تجهز حزمة دعم مالي لمساعدة الأسر الأقل دخلا من خلال إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيف عبء تكاليف الطاقة وزيادة رواتب بعض العاملين بالقطاع العام.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة إن الحكومة ستلغي رسما ثابتا بنسبة اثنين بالمئة على فواتير الكهرباء يذهب لتمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي آر تي) ورسما آخر بنسبة واحد في المئة.

وأضاف قائلا "من دون عرقلة ميزانيات الشركات في قطاع الطاقة أو التضحية بمواطنينا، فإننا سنواصل ترويض أزمة الطاقة العالمية هذه".