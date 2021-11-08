استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الإثنين، وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له في مدينة شوشة المحررة من الاحتلال الأرميني.

وبحث علييف وأقار خلال اللقاء التعاون الثنائي، وفق مبدأ "شعب واحد في دولتين".

وأكد أقار وقوف تركيا اليوم إلى جانب أذربيجان الشقيقة في قضيتها المحقة كما كانت في الماضي.

ويجري وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية موسى أوسور والبحرية عدنان أوزبال والجوية حسن كوتشوك أكيازي، زيارة إلى أذربيجان للاحتفال بـ "يوم النصر" الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن الرئيس إلهام علييف، تاريخ 10 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية".

إلا أنه تراجع عن قراره في 3 ديسمبر، لمصادفة ذلك التاريخ وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلن 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة بعد تحريرها.