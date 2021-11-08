وزير الخارجية التركي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي

اجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد تشاوش أوغلو خلال الاتصال، الاثنين، إدانة تركيا الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي، أمس، بمقر إقامته في العاصمة بغداد، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

ونقل وزير الخارجية التركي تمنيات الرئيس رجب طيب أردوغان للكاظمي بالسلامة، بحسب البيان.

وفي اتصال هاتفي آخر، بحث تشاوش أوغلو مع وزير خارجية تركمانستان رشيد مردوف، تحضيرات القمة الثامنة للمجلس التركي المزمع عقده في إسطنبول يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وفجر الأحد، أعلن الجيش العراقي، في بيان، نجاة الكاظمي من محاولة "اغتيال" عبر هجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد، بـ 3 مسيرات مفخخة، تم إسقاط 2 منها.