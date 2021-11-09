أقار: نأمل أن تغتنم أرمينيا فرصة السلام التي اقترحتها تركيا وأذربيجان

عبر وزير وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن آماله بأن تغتنم أرمينيا فرصة السلام التي اقترحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، للصحفيين الأذربيجانيين، على هامش زيارته إلى العاصمة باكو للمشاركة في فعاليات "يوم النصر" الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح الوزير التركي أن وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ" مستمر إلى حد ما، وأن خروقاته تراجعت بنسبة كبيرة، مشددا على ضرورة أن يدرك الجميع بأنه لن يتم التوصل إلى نتيجة ما عبر "العداء"، وتابع قائلًا: "يجب النظر إلى المستقبل".

ورحّب أقار بالخطوات التي اتخذتها كل من تركيا وأذربيجان في سبيل تعزيز الاستقرار بالإقليم.

وشارك أقار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات، البرية موسى أوسور، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك أكيازي، أمس الإثنين، في فعاليات "يوم النصر" بأذربيجان، وهو اليوم الذي حققت فيه قواتها الانتصار على أرمينيا في "قره باغ".

وكان الرئيس أردوغان، قد صرّح أواخر أكتوبر الماضي، بأن الأجواء في الوقت الراهن مناسبة لتحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وإحراز تقدم نحو التطبيع المنشود أكثر من أي وقت مضى.