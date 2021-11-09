الاتحاد الأوروبي: الدعم المالي الذي نقدمه يستفيد منه اللاجئون في تركيا وليس الحكومة

أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم المال إلى الحكومة التركية، بل للاجئين المقيمين على الأراضي التركية ولمشاريع تنموية تستهدفهم.

جاء ذلك في كلمة للمفوضة إيلفا جونسون، الثلاثاء في مؤتمر صحفي، اتهمت فيها الحكومة البيلاروسية باستخدام اللاجئين وتشجعيهم على التوجه إلى الحدود الأوروبية، واصفة إياها بـ"غير الشرعية والبائسة".

وأشارت إلى أن الحكومة البيلاروسية تعرض حياة اللاجئين للخطر.

ولفتت إلى وجود فرق بين تركيا وبيلاروسيا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم المال إلى الحكومة التركية، إنما من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.

وأضافت أن تركيا تستقبل 4 ملايين لاجئ على أراضيها، وهي البلد الأكثر استضافة للاجئين حول العالم، وأن هذه الوسيلة هي الأفضل لمساعدة اللاجئين على الأراضي التركية، والتضامن معهم.

وصباح الثلاثاء، أغلقت السلطات البولندية المعبر الحدودي مع بيلاروسيا في كوجنيتسا، لوقف تسلل اللاجئين.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.