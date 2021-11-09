الخطوط الجوية التركية تنفي ادعاءات نقلها مهاجرين غير نظاميين إلى بيلاروسيا

أصدرت شركة الخطوط الجوية التركية بياناً نفت فيه ما ادعته وسائل إعلام دولية بأنها "تنقل مهاجرين غير نظاميين" إلى بيلاروسيا، الثلاثاء.

وأكدت الشركة أنها تجري رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم آخذة بالحسبان كافة الحساسيات الأمنية، وبالتعاون مع السلطات الدولية.

وشددت على أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام (حول رحلاتها إلى بيلاروسيا) لا تعكس الحقيقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، من أن الموجة غير المسبوقة للمهاجرين الذين يحاولون دخول بلاده بطريقة غير قانونية من بيلاروسيا "تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته".

بدورها، طالبت ألمانيا اليوم، المفوضية الأوروبية بـ"اتخاذ إجراءات" للحد من تدفق المهاجرين من بيلاروسيا إلى جارتها بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.