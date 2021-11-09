الداخلية التركية تطلق عملية "أرن الشتاء-1" ضد "بي كا كا" الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إطلاق عملية "أرن الشتاء-1" الأمنية ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن العملية تهدف إلى إخراج التنظيم الإرهابي بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في الولاية.

وأشارت الداخلية التركية إلى مشاركة 1550 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية ضد "بي كا كا".

وأكّدت أن عمليات "أرن الشتاء" متواصلة بنجاح وحزم بدعم من الشعب.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.