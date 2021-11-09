الرئاسة التركية تقدم مذكرة للبرلمان لتمديد مهام القوات المسلحة بأذربيجان

قدمت الرئاسة التركية، الثلاثاء، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات المسلحة التركية في أذربيجان، لمدة عامٍ إضافي.

وتطرقت المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مساهمة القوات التركية بتحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي التي حررتها أذربيجان من أرمينيا، وما عقبها من الإعلان الثلاثي (روسيا أذربيجان أرمينيا) في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأكدت المذكرة الرئاسية على أنّ تمديد مهام القوات التركية والدعم المقدم لأذربيجان، يستند للقوانين الدولية والحقوق السيادية للدول.

وتابعت المذكرة: "مع هذه الاعتبارات، أعرض عليكم الموافقة على منح تصريح لمدة عام إضافية بموجب المادة 92 في الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وافق البرلمان التركي، على مذكرة رئاسة الجمهورية، بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان، والتي تنتهي في 17 نوفمبر 2021.

وفي 11 نوفمبر 2020، وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.