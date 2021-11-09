وفد من المصارف التركية يبحث التعاون المصرفي مع محافظ البنك المركزي العراقي

اجتمع محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، مع وفد من المصارف التركية بحضور سفير أنقرة علي غوناي، وجرى الحديث عن التعاون في القطاع المصرفي، وفق بيان للمركزي العراقي.

وأفاد البيان أن الاجتماع تم في العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء، وتناول أيضاً افتتاح مصارف عراقية في تركيا: "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في القطاع المصرفي بين البلدين الصديقين".

وقال مخيف، وفق البيان، إن "البنك المركزي العراقي حريص على تقديم أفضل التسهيلات للمصارف التركية العاملة في العراق، ورغبته بفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا، وأهمية المعاملة بالمثل في تقديم تلك الخدمات والتسهيلات".

وأوضح أن "التعاون المثمر بين البلدين له انعكاسات اقتصادية إيجابية؛ بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بينهما، مع ضرورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

والعراق وتركيا بلدان جاران، ويرتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثيقة الصلة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار، فيما يطمحان لرفعه إلى 20 مليارا خلال الفترة المقبلة، وفق إحصاءات رسمية عراقية.