ياغجي: سنواصل دعم أذربيجان لإعادة إعمار إقليم "قره باغ"

أكد السفير التركي في باكو جاهد ياغجي، أن بلاده كما دعمت أذربيجان، في تحرير أرضها من الاحتلال الأرميني، ستواصل دعمها لإعادة إعمار إقليم "قره باغ".

وأضاف أن تركيا تشارك أذربيجان تجربتها في القطاعين العام والخاص، وكذلك العمل المؤسساتي، كما أنها تبذل ما في وسعها لتقديم الدعم لأذربيجان، مشيرا إلى إعداد مشاريع "خطة قره باغ"، و"خطة العمل الزراعية" في الإقليم نفذت بدعم تركي.

وأفاد ياغنجي أن 12 شركة تركية ساهمت في بناء مطار فضولي الذي تم افتتاحه مؤخرا، لافتا إلى أن هذه الشركات تتولى أيضا مشاريع بناء الطريق البري والخط الحديدي في ممر زنغزور.

ويوفر الممر المذكور رابطا جديدا بين تركيا وأذربيجان، حيث يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذربيجاني ذاتي الحكم المحاذي لتركيا.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.