أردوغان يستقبل رئيس حزب السعادة في المجمع الرئاسي بأنقرة

اجتمع الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حزب السعادة، تمل قره ملا أوغلو، وبحث معه قضايا داخلية وإقليمية ودولية.

وعقد الاجتماع بين الجانبين الأربعاء، واستمر أكثر من ساعتين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح مراسل الأناضول، أن أردوغان وقره ملا أوغلو تبادلا وجهات النظر في العديد من القضايا المحلية من السياسة الداخلية إلى الاقتصاد والسياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.

وعقب اللقاء، صرح قره ملا أوغلو أنه بحث مع الرئيس أردوغان العديد من القضايا الداخلية والخارجية، مشيرا أن الاجتماع كان وديا وإيجابيا للغاية.