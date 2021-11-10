أقار: أتاتورك أحد أبرز القادة في تاريخ العالم وليس تركيا فقط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، أحد أبرز القادة في تاريخ العالم أجمع، وليس تركيا وحسب.

جاء ذلك في رسالة نشرها أقار، الأربعاء، بمناسبة الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

واستذكر وزير الدفاع أتاتورك ورفاقه بالرحمة، مؤكداً على أهمية إسهاماتهم في تأسيس جمهورية تركيا الحديثة.

وأكد على أنهم يبذلون ما بوسعهم لنقل الجمهورية التركية إلى المستقبل بأمان، لا سيما مع اقترابها من الذكرى المئوية لتأسيسها.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938، وعند الساعة التاسعة و5 دقائق صباحا، توفي مصطفى كمال أتاتورك، في قصر "دولمه بهتشة" بالشق الأوروبي من إسطنبول.