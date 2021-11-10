افتتاح أشغال الدورة الـ11 للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية التركية في الجزائر

وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في وقت سابق اليوم، إلى الجزائر؛ وترأس رفقة نظيره الجزائري محمد عرقاب أشغال الدورة الـ11 للجنة المشتركة الجزائرية التركية بالعاصمة الجزائرية.

وقد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزير التركي الذي نقله له دعوة من نظيره رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة.

وقال دونماز إنه قدم للرئيس الجزائري معلومات حول نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. في تصريحات نشرتها الرئاسة الجزائرية على موقع "تويتر".

وأضاف: "كما نقلت لفخامة الرئيس أحر تحيات وتمنيات السيد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأبلغته دعوة زيارة من فخامة الرئيس التي ستشهد انعقاد مجلس التعاون الجزائري التركي الرفيع المستوى"، دون تحديد موعد لذلك.

وأشار دونماز إلى أنه بحث مع الرئيس الجزائري عدة ملفات تعاون اقتصادي تخص الطاقة والزراعة والمعادن والثقافة، مضيفا: "والسيد الرئيس أبلغنا أن هناك عدة مجالات للاستثمار والتجارة بين البلدين".

ولفت إلى أن الجانبين اتفقا "على زيادة الاستثمار الثنائي ليس في الجزائر وتركيا فقط وإنما في دولة ثالثة لمصلحة البلدين"، لكنه لم يذكر هوية هذه الدولة.

ووقعت الجزائر وتركيا، الأربعاء، اتفاقية للتعاون في مجال الصحة البيطرية، في وقت يجري التحضير فيه لخمس اتفاقيات أخرى في قطاعات عدة بين البلدين.