موديز تتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.8 بالمئة العام المقبل

أكدت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني أن من شأن الانضباط المالي في تركيا أن يحافظ على مرونة التمويل العام، متوقعة أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4.8 بالمئة العام المقبل.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها الأربعاء، حول آفاق الأسواق الناشئة أن الرافعة المالية لتركيا والنمو الائتماني القوي الذي يدعم النشاط الاقتصادي سيضمن المرونة المالية العامة.

وأشار التقرير إلى تأثير التوقعات الديموغرافية على أداء البنوك الناشئة، مضيفا أن "القوى العاملة المتقدمة في السن ستقلل ربحية البنوك في أوروبا الشرقية وروسيا، بينما ستستفيد البنوك في آسيا الوسطى وتركيا من الطلب على القروض من الشباب والسكان المتزايدين".

ولفت التقرير أن الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة أكثر وضوحا في أمريكا اللاتينية وتركيا، في حين أن التضخم مستقر في الصين وإندونيسيا.

جدير بالذكر، أن موديز رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في تركيا للعام الجاري من 6 إلى 9.2 بالمئة، ومن 3.6 إلى 4.8 بالمئة في العام 2022.