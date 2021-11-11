أردوغان: اليونان بأسرها تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

كان الرئيس يشير بذلك إلى العديد من المنشآت العسكرية التي أنشأتها الولايات المتحدة في أليكساندروبولي (دادا آغاتش) اليونانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقده أردوغان مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "بإقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش، اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية".

وبخصوص التعامل مع طالبي اللجوء قال أردوغان: "لدينا كل الوثائق التي تثبت خرق اليونان قوارب طالبي اللجوء وبالتالي حكمها عليهم بالموت".

وحول العلاقات الثنائية مع المجر، أكد أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 6 مليارات في مرحلة أولى.

وأضاف: "سنحتفل بإعلان 2024 عام الثقافة التركي المجري".