أقار: جيشنا يمتلك إمكانيات لا يتمتع بها سوى عدد قليل من جيوش العالم

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار، أن الجيش التركي وصل إلى تفوق تشغيلي وتميّز بفضل التكنولوجيا العالية التي تمكن من امتلاكها.

جاء ذلك في كلمة للوزير، الخميس، في افتتاح معرض "ساها إكسبو 2021" للصناعات الدفاعية والجوية والفضائية بمدينة إسطنبول.

وذكر أقار أن نسبة الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية ارتفعت رغم العوائق من نحو 20 بالمئة بداية الألفية، إلى قرابة 80 بالمئة حاليا.

وأوضح أن تركيا بلغت مستوى أصبحت فيه تصمم وتصنع وتصدر المدافع والمروحيات والطائرات المسيرة والسفن الحربية، فضلا عن السلاح الفردي الذي كانت تستورده في الماضي، وهي أمور لا يمكن أن يمتلكها سوى عدد قليل من جيوش العالم.

وأشار إلى أن العمل يتواصل بشكل مكثف فيما يتعلق بالرادار ونظام الحرب الإلكتروني والمقاتلة المحلية والسفينة الهجومية البرمائية ونظام الدفاع الجوي.

وأكد أن الصناعات الدفاعية المحلية أصبحت في وضع يمكنها من تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية إضافة إلى الدول الحليفة والصديقة.