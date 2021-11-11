أنقرة ترفض محاولة الغرب إقحامها في أزمة المهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً الخميس، عبرت فيه عن رفضها لمحاولة زجها في أزمة المهاجرين التي تشهدها الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالعبور غير النظامي للمهاجرين إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا عبر أراضي بيلاروسيا، وتركهم في أوضاع صعبة على الحدود.

وحذّر البيان من أن المشكلة متعددة الأبعاد قد تتسبب في تآكل نظام الحماية الدولي المنبثق عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (المعتمد عام 1951).

وأضاف: "تركيا باعتبارها دولة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم على مدى السنوات العشر الماضية، وواحدة من البلدان التي تدرك جيدا هذا الاختبار الذي تواجهه بولندا وليتوانيا ولاتفيا، تدعم حلفاءها بشكل تام".

وتابع البيان: "نرفض محاولة إظهار تركيا على أنها جزء من المشكلة رغم أنها ليست طرفا فيها".

وأوضح أن استهداف شركة عالمية السمعة مثل الخطوط الجوية التركية رغم مشاركتها المعلومات المتعلقة بنقل المهاجرين بشفافية "أمر متعمد".

وبينت وزارة الخارجية أن تركيا تؤكد في كل فرصة تتاح لها على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية بهذا الصدد.

وورد في البيان: "نأمل أن تتحلى الأطراف المعنية بضبط النفس لحل المشكلة"، فيما أكد أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم للتغلب على المشكلة القائمة.

ومؤخرا زعمت وسائل إعلام دولية أن شركة الخطوط الجوية التركية "تنقل مهاجرين غير نظاميين" في رحلاتها إلى بيلاروسيا.

وفي بيان صادر عنها الثلاثاء، نفت الخطوط التركية تلك المزاعم، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام لا تعكس الحقيقة.

والاثنين، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا عبر بيلاروسيا؛ ويوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.