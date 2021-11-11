تشاوش أوغلو: قرارات تاريخية ستتخذ في قمة زعماء المجلس التركي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أنه سيتم اتخاذ قرارات تاريخية في قمة زعماء "المجلس التركي" المقرر عقدها غدا الجمعة في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التركي.

وأوضح تشاوش أوغلو أن من القرارات التاريخية التي سيتم اتخاذها خلال القمة، تغيير اسم المنظمة من "المجلس التركي" إلى "منظمة الدول التركية".

وصرح بأن جمهورية تركمانستان ستشارك في القمة المرتقبة بصفة مراقب، مبينا أن المجلس التركي بات علامة فارقة على المستوى الدولي.

وشدد على وجوب تكثيف وزراء خارجية دول المجلس التركي مشاوراتهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس من أجل تحقيق مزيد من التضامن والتكاتف بين شعوب العالم التركي.

ولفت إلى أن شعار قمة الزعماء التي ستعقد غدا سيكون "التقنيات الخضراء والمدن الذكية في العصر الرقمي".