أردوغان يؤكد أهمية دعم "المجلس التركي" لقبرص التركية

أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان، أهمية دعم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) لجمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في كلمة له خلال قمة زعماء الدول الأعضاء في المجلس، التي انطلقت بجزيرة الديمقراطية والحريات قبالة ولاية إسطنبول، الجمعة.

وقال أردوغان مخاطبا الزعماء المشاركين: "أعول على دعمكم المهم في تخفيف العزلة والحصار المفروضين على القبارصة الأتراك الذين يعدون جزءًا لا يتجزأ من العالم التركي".

وأضاف: "نتمنى من أعماق قلبنا أن نرى جمهورية قبرص التركية بيننا (في المجلس التركي) في الفترة المقبلة".

من جهة أخرى، شدّد على ضرورة مواصلة الكفاح ضد كل أشكال الإرهاب، وعلى رأسها محاور الشر مثل "بي كا كا/ي ب ك" و"داعش" و"غولن"، وزيادة التعاون بين الأعضاء في هذا الصدد.

ودعا إلى العمل معا في مكافحة معاداة الإسلام والأجانب.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية "الإقدام على مشاريع مشتركة للنمو الأخضر".

وأعرب أردوغان عن سعادته الكبيرة حيال استضافة الزعماء في إسطنبول، مهد الحضارات، وترحيبه الخاص بمشاركة الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف لأول مرة (عضو مراقب).

وتمنى أن تكون القمة التي ستتخذ فيها قرارات تاريخية مفيدة للدول الأعضاء وللبشرية جمعاء، مشيدًا برئاسة أذربيجان الناجحة للمجلس في دورته الماضية.