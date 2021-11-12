أردوغان يهدي نظيره الأوزبكي نسخة من كتابه "من الممكن تحقيق عالم أعدل"

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في إسطنبول الجمعة.

وذلك على هامش قمة "منظمة الدول التركية" التي انطلقت في "جزيرة الديمقراطية والحريات" قبالة ولاية إسطنبول، في بحر مرمرة.

وخلال اللقاء أهدى ميرضيائيف، كتاب "من الممكن تحقيق عالم أعدل" باللغة التركية الأوزبكية، لمؤلفه الرئيس أردوغان.

ويشير أردوغان في كتاب "من الممكن إنشاء عالم أعدل" إلى المعضلات السياسة العالمية، لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير.

ويؤكد الرئيس التركي في كتابه على الحاجة إلى إصلاح شامل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، ويلفت إلى مشاكل الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في الأمم المتحدة.

ويشدد على إمكانية إنشاء عالم أعدل، من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، حيث يتم فيه ضمان العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض.

ويقترح أيضا إجراء إصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي ورفع عدد أعضائه الدائمين من 5 إلى 20 عضوا.