إسطنبول تحتضن أعلى ساريتي علم في تركيا

تم تدشين قاعدتين تحملان أعلى ساريتين للعلم التركي على مستوى عموم ولايات البلاد، في إسطنبول اليوم الجمعة. ونصبت الأعمدة التي يبلغ ارتفاعها 115 متراً في مقبرة شهداء "إدرنة كابي" وفي مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التركية "تي آر تي" في إسطنبول.

وحضر مراسم الافتتاح وزير النقل والبنية التحتية "عادل قره إسماعيل أوغلو" وشخصيات بارزة أخرى. وتجاوزت ساريتا العلم الجديدتان الرقم القياسي السابق للعمود المنصوب على "تل تشامليجا" في إسطنبول بمقدار 4 أمتار.

وبعد الانتهاء من نصب الساريتين، رُفعت الأعلام التي تبلغ مساحتها 1.453 متراً مربعاً، وهو رقم رمزي يمثل العام الذي فتح فيه السلطان العثماني محمد الثاني المعروف باسم محمد الفاتح إسطنبول.

ويعتبر العلم جزءاً هاماً للغاية من الثقافة التركية، ويحتل مكانةً شبه مقدسة عند كافة أطياف المجتمع التركي على اختلاف توجهاتهم السياسية، كما يعاقب القانون على الإساءة إليه.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل قال "قره اسماعيل أوغلو": "بالنسبة لبلد مثل بلدنا الذي كان تاريخه غزيراً في النضال من أجل الاستقلال، فإن العلم هو رمز كل شبر من الأرض التي استعدناها بدماء الشهداء".

وأضاف: "إنه أجمل رمز لقيام أمة واجهت محاولات لتقييد هذا الارتفاع".

يذكر أن قطر العمود الواحد يبلغ في ذروته العليا 95 سم وفي قاعدته السفلى 349 سم، وهو يزن 103 أطنان. وتتميز الأعمدة أيضاً بمجموعة ضيقة من السلالم بالداخل ونظام يعمل بالكهرباء لرفع الأعلام عليها.