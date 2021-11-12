ماكرون يدعي أن على تركيا وروسيا سحب مرتزقتهما من ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا "بدون تأخير"، في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس الجمعة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي إن "خطوة أولى تم القيام بها أمس (...) عبر سحب 300 من المرتزقة" الداعمين لخليفة حفتر، لكنه أوضح أن "هذا الأمر ليس سوى بداية. على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمته

هذا، وقد سبق لأنقرة أن رفضت مراراً تصنيف القوات التركية كمقاتلين أجانب مثل مجموعة فاغنر الروسية ، مؤكدة أن الجنود الأتراك في ليبيا موجودون بناء على دعوة رسمية من الحكومة الليبية.

في أبريل 2019 ، شن الجنرال الانقلابي الليبي خليفة حفتر وقواته بدعم من مصر وروسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة للاستيلاء على العاصمة طرابلس. وفشلت حملته التي استمرت 14 شهرًا بفضل الدعم العسكري التركي للحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة.

كما حثت الأطراف المشاركة في مؤتمر الجمعة الذي استضافه الرئيس الفرنسي طرابلس على إجراء انتخابات "حرة" و"ذات مصداقية" اعتبارًا من 24 ديسمبر، الموعد المقرر فيه إجراء انتخابات رئاسية.

وترى الأمم المتحدة أن إجراء الانتخابات في ذلك التاريخ أمر حاسم لفرص تحقيق فترة جديدة من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات.