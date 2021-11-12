وكالة تيكا التركية تساعد الشباب الكيني على اكتساب المهارات الزراعية

استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" في يونيو/حزيران، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الزراعة وتعزيز المهارات الزراعية بين طلاب المدارس، أطلقت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا برامج زراعية متخصصة في 4 مدارس كينية.

وقامت وكالة تيكا الخميس بإنشاء مشروع البيت الزجاجي والبستان الصغير في 4 مدارس ثانوية داخلية في العاصمة نيروبي، بتكلفة تقترب من 40 ألف دولار.

وتضمن المشروع تركيب دفيئة أو ما يعرف بالبيت الزجاجي في كل مدرسة من المدارس الـ4، مع خزان مياه ونظام ري بالتنقيط وشتلات ومواد زراعية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، حصلت كل مدرسة على 4 وحدات لمشروع البستان الصغير ومقاعد لاستخدامها في الدراسات.

وحضر حفل التسليم كل من السفير التركي "أحمد جميل مير أوغلو" والمدير القطري لوكالة تيكا في كينيا "أيوب ياووز أوموتلو"، وذلك مع جمع غفير من الطلاب ومعلميهم إلى جانب ممثلين من لجنة الزراعة التابعة لجمعية نيروبي الزراعية.

وسيمكن المشروع الطلاب من تلقي التدريب العملي في الزراعة والأعمال التجارية الزراعية، مما يوسع رؤيتهم حول الزراعة المصغرة، والتي يمكن تنفيذها حتى في المساحات الصغيرة في المناطق الحضرية.

وفي حديثه في حفل التسليم، قال "مير أوغلو" إن الطلاب وموظفي المدارس سيكونون قادرين على استهلاك المنتجات الطازجة من الدفيئة والبساتين الصغيرة.

من جانبه، تمنى "أوموتلو" على الطلاب "احتضان هذا المشروع المبتكر الذي سيمنحهم المعرفة والمهارات العملية والتطبيقية في الزراعة"، وشجعهم على المضي قدماً وتحقيق نجاح المشروع، لأن هذا سيحدد ما إذا كانت المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد ستستفيد من توسيع المشروع.

وتأتي مساعدة تركيا لكينيا في تنمية المواهب الشابة في الزراعة، كوسيلة مهمة لضمان الأمن الغذائي في البلاد.