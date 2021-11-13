أنقرة: تحميل "الخطوط التركية" مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا "مضلل وفي غير محله"



قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن إلقاء اللوم على تركيا في أزمة الهجرة المستمرة على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي "مضلل وفي غير محله".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن، السبت، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف قالن "يبدو أن عددا كبيرا من المهاجرين والمسافرين يتوجّهون إلى بيلاروسيا ومنها إلى ليتوانيا وبولندا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي. والإلقاء باللوم على تركيا أو الخطوط الجوية التركية في هذا الصدد هو بكل بساطة من باب التضليل وفي غير محله" مشدداً على أن "لا علاقة لتركيا بهذه الأزمة".

وبخصوص قرار أنقرة منع رعايا سوريا والعراق واليمن من السفر عبر المطارات التركية إلى مينسك قال قالن:

"عندما تم تنبيهنا إلى المشكلة، اتخذت الخطوط الجوية التركية على الفور عددا من الإجراءات لتقليل وإنهاء السفر غير القانوني وغير النظامي المحتمل إلى بيلاروسيا ومن هناك إلى وجهات أخرى".

وذكر إبراهيم قالن أن المسافرين إلى مينسك القادمين من العراق على الخصوص، لديهم عموما "تذاكر سفر وجوازات وتأشيرات ويتم كل شيء وفق القواعد المعمول بها. لم تخالف الخطوط الجوية التركية تلك القواعد".

وأكد أن "ما يفعله هؤلاء الركاب بمجرد وصولهم ليس مسؤولية تركيا ... إنهم يمرون عبر تركيا فقط، لكننا نريد التأكد من أن ذلك لا يهدف إلى خلق أزمة لاجئين بين بيلاروس ودول أخرى".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية "القرارات التي نتخذها لا تستهدف دولة بعينها ولكنها تهدف إلى توفير حلّ لمشكلة لا علاقة لها أصلا بتركيا".

وسارعت بروكسل إلى الترحيب بقرار الشركة عدم نقل ركاب عراقيين وسوريين ويمنيين إلى بيلاروسيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر تويتر "شكرا للسلطات التركية وللمديرية العامة للطيران المدني في تركيا على دعمهم وتعاونهم".

وأكد إبراهيم قالن "نتخذ جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام الطيران الدولي ونتأكد من عدم استخدام أي شخص للخطوط الجوية التركية أو الأراضي والأجواء التركية للانخراط في الاتجار بالبشر".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن "خمسة إلى عشرة آلاف" لاجئ تمكنوا من العبور عبر بلاده باتجاه بيلاروسيا. وتابع "تتفاوت الأرقام وقد ازدادت في الأشهر الأخيرة".

وأورد "لكننا نتأكد من أن كل من يسافر يحمل تذكرة عودة. وإذا ضاع البعض في بيلاروس في الأثناء، فتلك ليست مسؤوليتنا".

وتستضيف تركيا نحو 3,4 مليون لاجئ سوري و400 ألف لاجئ أفغاني على أراضيها، ما يجعلها الدولة المضيفة الأولى في العالم وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.