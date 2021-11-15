"الخطوط التركية" الثانية أوروبياً بعدد الرحلات اليومية

حلت الخطوط الجوية التركية، في المركز الثاني على صعيد القارة الأوروبية، من حيث عدد الرحلات اليومية، بواقع 1007 رحلة.

وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، اليوم الاثنين، بخصوص الرحلات بين 8-14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أٌجريت 145 ألفا و512 رحلة خلال الأسبوع، بمعدل 20 ألفا و787 رحلة يوميا.

وتصدرت شركة رايان الأيرلندية للخطوط الجوية، القائمة بمتوسط ألفين و102 رحلة يوميا، تليها الخطوط التركية 1007 رحلات، ومن ثم خطوط "لوفتهانزا" الألمانية بـ 939 رحلة يوميا.

كما حلّت شركة "بيغاسوس" التركية في المركز العاشر بـ 398 رحلة.