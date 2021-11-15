النسخة الافتراضية لمعرض "ساها إكسبو" للدفاع والطيران تنطلق اليوم الاثنين

انطلقت النسخة الافتراضية لمعرض "ساها إكسبو" للدفاع والطيران اليوم الاثنين لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من زيارة المعرض حضوريا.

وتوقع خلوق غورغون، رئيس مجلس إدارة شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أن يصل عدد زوار النسخة الافتراضية نحو 25 ألف زائر، حيث ستنطلق نسخته الافتراضية الإثنين (اليوم).

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها البروفيسور غورغون، وهو أيضا عضو مجلس إدارة جمعية "ساها إسطنبول"، أكبر تجمع للصناعات الدفاعية في تركيا.

والأربعاء، انطلق في إسطنبول معرض "ساها إكسبو" (SAHA EXPO)، واستمر حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكشف المتحدث، أن النسخة الافتراضية للمعرض ستنطلق في 15 نوفمبر الجاري، من أجل من لم

"النسخة ستتيح رؤية المنتجات والتجول في المعرض الافتراضي، الذي تم تصميمه بشكل يتناسب مع تقنية الميتافيرس (تقنية تفاعلية ثلاثية الأبعاد)".

ويشارك في المعرض الافتراضي حوالي 600 مشارك وعارض، من شركات تمثل 30 بلدا، بحسب غورغون، داعيا جميع المهتمين بقطاع الصناعات الدفاعية إلى زيارة المعرض.

** شركات صغيرة ومتوسطة

وذكر غورغون، أن أبرز ما يميز المعرض مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة "وشركات المقاولات التي لها جهود كبيرة في قطاع الصناعات الدفاعية".

ولفت إلى أنهم يولون أهمية كبيرة لتوسيع نطاق تعاون شركة "أسيلسان" مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأردف: "ليس فقط في الإنتاج والحصول على القطع الفرعية لبعض الأنظمة، وإنما فيما يخص التصميم أيضا".

وأفاد بأن الشركة تعاملت العام الماضي، مع 3 آلاف و200 شركة، منها ألفين و917 شركة صغيرة ومتوسطة.

وأضاف أنه من أبرز خصائص المعرض، وجود منصات عدة تتيح لرواد الأعمال ومن لديهم أفكار معينة مشاركة أفكارهم والحديث عنها.

وتابع: "أيضا ما يميز المعرض، عقد اللقاءات بين الشركات بأسلوب (B2B/من شركة إلى شركة) لضمان أفضل تواصل بين الشركات، ما يعني أن المعرض سيثمر بالتأكيد توقيع اتفاقات وعقود جديدة".

** معرض افتراضي

وأوضح المتحدث أن النسخة الافتراضية للمعرض ستمكن من لم يستطع زيارته فعليا من رؤية المنتجات والتجول فيه افتراضيا.

وذكر أن النسخة الافتراضية أعدتها شركة "BİTES" التركية لتقنيات المعلومات والبرمجة، إحدى الشركات التابعة لشركة "أسيلسان".

ويوفر المعرض الافتراضي الفرصة لمشاركة عدد كبير من المهتمين دون أن يكون هناك حد أقصى للزوار كما في المعارض الحضورية، ودون الحاجة للسفر أو التنقل مسافات طويلة.

كما يمكّن المعرض الافتراضي الزوار من تجربة المنتجات بطريقة تفاعلية، إضافة إلى عرض تلك المنتجات بنماذج ثلاثية الأبعاد وبطريقة أكثر واقعية.

** الصناعات الدفاعية

وقال غورغون إن "أسيلسان" قد تم تأسيسها لتلبية احتياجات البلاد، بالقدرات والإمكانات المحلية والوطنية، حيث تمارس الشركة عملها وفق هذا المبدأ.

وأشار إلى نجاح الشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية في توطين 411 مشروعا في الصناعات الدفاعية.

والعام الماضي، أصبحت "أسيلسان" أول شركة تركية تدخل ضمن قائمة الـ50 الأكبر على مستوى العالم، في مجال الصناعات الدفاعية.