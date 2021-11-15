تشاوش أوغلو: سنعمل على تحديد خارطة طريق للتعاون مع إيران

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع إيران في كافة القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، في العاصمة طهران.

وأعرب تشاوش أوغلو عن رغبة تركيا في عقد الاجتماع السابع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين خلال العام الحالي في حال اكتمال الاستعدادات.

وقدم الوزير التركي تعازيه بمن فقدوا حياتهم في الزلزال الذي ضرب محافظة "هرمزغان" جنوبي البلاد، مؤكدًا استعداد تركيا لتقديم الدعم المطلوب لإيران بهذا الصدد.

وشدد أن وفدين من البلدين سيعملون على تحديد خارطة طريق من أجل تعاون شامل طويل الأمد بناء على طلب إيراني.

ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني مسائل أمنية مثل الإرهاب والهجرة وتهريب البشر، مؤكدًا رغبتهم في تعزيز التضامن بهذا الصدد.

وبيّن أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين سجلت انخفاضًا خلال فترة انتشار وباء كورونا، معربًا عن سروره بتسجيل ارتفاع بنسبة 71 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن تركيا أكدت في كافة المنابر أن العقوبات الأحادية ضد إيران خاطئة، مضيفًا: "نعتقد بضرورة اتخاذ كافة الأطراف الخطوات المطلوبة من أجل تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وخاصة الذين انسحبوا منها، ويجب رفع العقوبات الأحادية عن إيران".