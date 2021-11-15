تشاوش أوغلو يصل بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو في مطار رفيق الحريري الدولي، سفير أنقرة لدى بيروت، علي باريش أولوسوي.

ومن الجانب اللبناني، حضرت الاستقبال عبير علي، ممثلة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

ومن المقرر أن يلتقي تشاوش أوغلو، الثلاثاء، كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية بو حبيب.

وحسب بيان للخارجية التركية، الإثنين، سيتم خلال المباحثات واللقاءات استعراض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية.