وزير الصناعة والتكنولوجيا: ماضون بالحملة التكنولوجية لبناء تركيا قوية وعظيمة

صرّح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اليوم الاثنين، أن وزارته ماضية بطريقها نحو استمرار تركيا قوية وعظيمة ضمن الحملة التكنولوجية الوطنية التي يرعاها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال في تصريح صحفي بولاية قرابوك: "تحت قيادة الرئيس أردوغان وفي إطار حملة التكنولوجيا الوطنية التي يرعاها، هدفنا هو الحفاظ على مسار تركيا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير".

وأضاف أن المشاريع المنفذة في ولاية قرابوك (شمال غربي البلاد) التي تعزز من قوة المدينة في الصناعات الثقيلة تعتبر الخطوة الأولى لهدف تركيا القوية والعظيمة.

وأفاد أن إحدى الخطوات التي أجريت في الولاية حول تغير المناخ، هو إنشاء مشروع للتخلص من النفايات البلاستيكية بالتحلل الحراري وإعادة تدويرها.

وذكر الوزير أنه مع إنشاء 100 وحدة لجمع النفايات ضمن نطاق المشروع، سيتم تحويل نفايات المدينة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية.

ولفت إلى أن المشروع سيقلل من آثار النفايات السلبية على البيئة والإنسان، وأن المشروع سيكون مثالًا في تركيا وسينتشر على نطاق واسع.