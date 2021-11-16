أقار: قادرون على حماية حقوق بلادنا وقبرص التركية

أكد وزير الدفاع التركي "خلوصي أقار" أن بلاده قادرة على حماية حقوقها ومصالحها هي وجمهورية شمال قبرص التركية في بحر إيجة وشرق المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمته بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء المناقشات التي تجريها لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية بشأن موازنة الوزارة لعام 2022.

وأشار أقار إلى دعوات بلاده حسنة النية للحوار مع اليونان، مضيفاً أنها ترد بالدبلوماسية، وفي الميدان على ممارسات أثينا الجائرة، لافتاً إلى أنها تحاول أن تكون في صورة الضحية من خلال تشويه جميع الحقائق، وإخفاء أفعالها غير القانونية باللجوء إلى عضوية الاتحاد الأوربي، وتشكيل تحالفات مع بعض الدول.

ولفت وزير الدفاع التركي أن مبادرات اليونان داخل التحالف أضرت بتضامن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك بالعلاقات الثنائية، مشدداً على أن هذه الأعمال لا تسهم في استقرار المنطقة، بل تزيد من التوترات وتتعارض مع روح التحالف.

وفيما يخص ملف المهاجرين، ذكر أقار ردود فعل اليونان تجاههم عن طريق صدهم، دون رحمة بمن فيهم الأطفال والنساء، وإجبارهم على العودة للمياه الإقليمية التركية.

وفي سياق متصل حول العلاقات التركية اليونانية، أشار أقار إلى أنهم ينتظرون قدوم الوفد اليوناني إلى أنقرة، لحضور الجولة الرابعة بشأن تدابير بناء الثقة، مؤكداً أن بلاده لا تشكل تهديداً لأحد، بل أنها حليف قوي وفعال وموثوق به للأصدقاء والشركاء.

وأعرب الوزير التركي عن أمنية بلاده في أن يعيش الشعبان التركي واليوناني في سلام وازدهار وأمن من خلال الاستخدام العادل للثروات بالمنطقة، وأن يصبح بحر إيجة رمزا للصداقة التركية اليونانية.

وبخصوص ملف مكافحة الإرهاب، قال: "تم تحييد 32 ألفا و901 إرهابي داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ 24 يوليو (تموز) 2015، بينهم 2426 منذ مطلع العام الجاري".

وأضاف أن جميع العمليات التي نفذت هي من أجل أمن تركيا وشعبها ووفقا للقوانين الدولية وفي نطاق الدفاع عن النفس.