الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابي في بوكينا فاسو

أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي شهدته بوركينا فاسو، يوم الأحد الماضي، وراح ضحيته 32 قتيلا.

وذكرت الوزارة في البيان أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل 28 من قوات الدرك، و4 مدنيين في الهجوم الإرهابي.

وقالت: "ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا وشعب بوركينا فاسو الشقيق ولحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتشن جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في مالي، هجمات متكررة على مناطق شمالي وشرقي بوركينا فاسو.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 17 ألفا و500 شخص غادروا بوركينا فاسو منذ مطلع العالم الحالي، بسبب مخاوف أمنية على حياتهم.