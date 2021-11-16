الداخلية التركية تطلق عملية "أرن الشتاء 4" ضد تنظيم بي كا كا في هكاري

في ظل مكافحة إرهاب تنظيم "بي كا كا"، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية أمنية جديدة في ولاية هكاري (جنوب شرقي البلاد).

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، مضيفاً أن العملية تحمل اسم "أرن الشتاء 4"، وتهدف إلى القضاء على آخر معاقل التنظيم الإرهابي داخل البلاد، وتدمير مستودعاته ومخازنه.

ويشارك في هذه العملية وفقا للبيان 1240 عنصراً من قوات حرس الحدود، والقوات الخاصة والكوماندوز.

وشدد البيان على مواصلة مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار وبدعم شعبي، حتى القضاء على الإرهاب بشكل كامل داخل البلاد.

ومع بداية هذا العام، تحديدا في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي.

ويعود اسم "أرن" إلى الفتى التركي "أرن بلبل، الذي استشهد على يد أعضاء التنظيم الإرهابي في 11 أغسطس/آب 2017.