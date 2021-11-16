تركيا.. توقيف المتهم باغتيال رئيس هايتي في مطار إسطنبول

تمكنت السلطات التركية، الإثنين، من القبض على شخصاً مطلوب لدى الانتربول الدولي، بتهمة اغتيال رئيس هايتي "جوفينيل مويس" بمطار إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن المدعو "سمير هاندال"، مطلوب بمذكرة حمراء من قبل الانتربول، حيث كان يتنقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن عبر إسطنبول.

وجرت عملية التوقيف في تمام الساعة 06:55 بالتوقيت المحلي التركي.

وأضافت المصادر أنه سيتم إحالة المتهم إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، بعد إتمام الإجراءات القانونية في فرع أمن المطار.

وخلال الأشهر الأخيرة عانت هايتي أزمة سياسية، حيث شارك المئات بتظاهرات في شهر فبراير/شباط الماضي في "بورت أو برانس"، للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية.

وفي فبراير قال مويس في خطاب وطني، إنه كانت هناك محاولة لاغتياله، ولكن الشرطة تمكنت من احباطها.

وحسب بيان صادر عن رئيس وزراء هايتي المؤقت "كلود جوزيف"، في مطلع يوليو/تموز الماضي، اغتال مسلحون مجهولون مويس، داخل منزله.