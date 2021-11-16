تشاوش أوغلو يبحث مع عون تطوير العلاقات بين البلدين

أفاد وزير الخارجية التركي "مولود تشاوش أوغلو" في تغريدة له عبر موقع تويتر، أنه التقى الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت.

وأضاف أنه بحث مع الرئيس عون سبل تطوير العلاقات بين تركيا ولبنان، مهنئاً إياه بتشكيل حكومة جديدة، كما قدم التهاني بمناسبة اليوم الوطني للبنان الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومن المفترض أن يجري الوزير التركي عدة لقاءات أخرى مع رئيسي الوزراء نجيب ميقاتي، والبرلمان نبيه بري، إضافة إلى نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

ووصل تشاوش أوغلو لبنان يوم أمس، في زيارة رسمية تستمر لأيام، أجرى خلالها لقاء مع وزير الاقتصاد أمين سلام.