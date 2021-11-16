تشاوش أوغلو يدعو لدعم الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول للأزمات

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إلى تقديم الدعم للحكومة اللبنانية من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تواجهها البلاد.

وقال تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في بيروت، إن تركيا ولبنان يشتركان في الجغرافيا والمصير، فضلا عن العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية المتجذرة.

وأكد أن تركيا تولي أهمية دائمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره، مشيرا إلى الدعم اللازم والتضامن الذي قدمته أنقرة بعد انفجاري مرفأ بيروت وعكار.

وقال: "ينبغي على الجميع تقديم الدعم للحكومة اللبنانية من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تواجهها البلاد وتنظيم الانتخابات العامة في أقرب وقت".

وأضاف: "الشعب اللبناني ينتظر حلا عاجلا لمشاكله، ويجب ألا يدفع ثمن المساومات الإقليمية".

وذكّر تشاوش أوغلو، بدعم بلاده للجيش اللبناني وقوى الأمن من أجل الأمن والاستقرار، مبينًا أن تركيا مددت مساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة الخاصة بلبنان (يونيفيل) لسنة أخرى.

وأعرب عن رغبة أنقرة بتطوير العلاقات مع لبنان، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ولا سيما السياحة والطاقة والزراعة.

وتعليقا على الأزمة بين لبنان والخليج، قال تشاووش أوغلو: "نأمل في حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن عبر الدبلوماسية والحوار على أساس الاحترام المتبادل، نحن على استعداد للقيام بالدور الذي يقع على عاتقنا".

بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني، إن بلاده حريصة على أفضل العلاقات مع تركيا، معربا عن تطلعه إلى تقديم تسهيلات لفتح الأسواق التركية أمام المنتجات اللبنانية.

وقال بو حبيب إن "لبنان وتركيا يستضيفان، إضافة إلى الأردن والعراق، العدد الأكبر من النازحين السوريين، ولذلك فإن مصلحتهما توحيد الجهود ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للتوزيع العادل للأعباء والعمل على العودة الآمنة للنازحين".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

والإثنين، وصل تشاوش أوغلو إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، التقى خلالها رئيس البلاد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.