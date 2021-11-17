تشاوش أوغلو: اتفقنا مع الزياني على عقد مشاورات منتظمة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه بحث مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، واتفقا على ضلوع البلدين في مشاورات منتظمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، أعقب لقاءه مع الزياني، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأكد تشاوش أوغلو أنهما أظهرا خلال اللقاء إرادة مشتركة لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى تسليم تركيا رئاسة منظمة "حوار التعاون الآسيوي" للبحرين، خلال اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة الذي انعقد عبر تقنية الفيديو في وقت سابق الأربعاء.

وأوضح أن تركيا التي تولت هذه المهمة مدة عامين ستدعم بكل ما تستطيع أولويات البحرين خلال رئاستها الدورية للمنظمة.

وأعرب عن شكره الزياني على إعلان ولاية "نوشهير" التركية عاصمة لمنظمة "حوار التعاون الآسيوي" عام 2022، داعيا ممثلي جميع الدول لزيارتها.

وأشاد تشاوش أوغلو بالروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع تركيا مع دول الخليج.

وعبر عن سعادة تركيا الكبيرة لعودة العلاقات إلى طبيعتها وتعززها بين دول الخليج، مؤكدا أهمية الاستقرار في منطقة الخليج بالنسبة للجميع.

وتابع: "متفقون ولدينا الإرادة للتعامل مع كافة القضايا التي تجمعنا عبر الحوار".

كما أشار تشاوش أوغلو إلى رغبة بلاده في تطوير التعاون الاقتصادي، سيما مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم جائحة كورونا، لافتا إلى توافقهم حول إيصاله إلى مستويات أعلى.

كما ذكر رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ولفت الوزير التركي إلى التضامن الذي أظهرته بلاده مع دول الخليج خلال بداية تفشي وباء كورونا، مبديا استعداد بلاده للتعاون في مجال الصحة والسياحة الصحية.

وحول قيود السفر التي تم اتخاذها سواء من قبل تركيا أو البحرين، أعرب تشاوش أوغلو عن رغبتهم بالعودة إلى مرحلة ما قبل الوباء لا سيما بالنسبة للتأشيرات.

وأوضح أن البحرين قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك بخصوص التأشيرات، إلا أن بلاده ترغب بالعودة إلى مرحلة ما قبل الوباء، مؤكدا ثقته بأن البحرين ستتخذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف أن التطورات في المنطقة تؤثر على البلدين، وتركيا عازمة على إجراء لقاءات مع البحرين حول هذه القضايا، وتكثيف المحادثات رفيعة المستوى معها.

وفي ختام حديثه ذكر تشاوش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لزيارة تركيا، مضيفا بالقول: "سنكون سعداء للغاية باستضافة الملك في بلادنا".