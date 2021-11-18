أردوغان ونظيره النيجري يبحثان العلاقات وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره النيجري محمد بازوم، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس.

وخلال الاتصال أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع النيجر، بحسب البيان.

وأعرب عن إيمانه بأن النيجر ستواصل تعاونها الوثيق في كفاح تركيا ضد تنظيم "غولن" الإرهابي.

وقدم أردوغان تعازيه إلى نظيره بازوم في ضحايا الهجومين المسلحين اللذين وقعا في النيجر الثلاثاء الماضي، وأكد أن تركيا تدعم جهود النيجر لمكافحة الإرهاب.

وبين أن الطائرة المسيرة المسلحة "تي بي 2" وطائرة "حرقوش" والمركبات المدرعة التركية، التي ستشتريها النيجر ستزيد من قدراتها العسكرية والأمنية.