أقار: نأمل أن تتصرف اليونان على أسس حسن الجوار وتحترم القانون الدولي

أعرب وزير الدفاع التركي "خلوصي أقار" عن أمله في أن تتصرف اليونان على أساس مبدأ حسن الجوار، ومراعاة القانون الدولي، من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال مشاركته في افتتاح العام الدراسي الجديد بجامعة أرجيس الواقعة بولاية قيصري (وسط البلاد).

وشدد أقار على أن بلاده لا تطمع في أراضي وثروات أي دولة أخرى، كما أن أنقرة لن تسمح في الوقت ذاته لأي جهة باغتصاب حقوقها وحقوق "قبرص التركية".

وأشار أن تركيا ترغب في حل المشاكل القائمة في بحري إيجة والمتوسط وجزيرة قبرص، بالطرق السلمية والحوار.

من جهة أخرى تحدث أقار عن العمليات الأمنية الناجحة التي تقوم بها القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، مشددا على أنها تقوم بواجبها في الدفاع عن الوطن بكل حزم وأصرار.

ولفت الوزير التركي إلى الاستفزازات الأرمينية ضد أذربيجان، مؤكداً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب باكو انطلاقا من مبدأ "أمة واحدة في دولتين".