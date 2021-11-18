البنتاغون: ندرك احتياجات التحديث العسكري للقوات المسلحة التركية

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تدرك احتياجات التحديث العسكري للقوات المسلحة التركية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، عقب اجتماع مجموعة الدفاع رفيع المستوى، والذي انعقد في واشنطن بين وفدي من وزارتي دفاع البلدين.

وقالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية "لورا كوبر"، التي ترأست وفد بلادها "إن الوفدين تناولا خلال المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية، استكمالاً لما تم من قبل من محادثات بين الرئيس الأمريكي بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ووزيري دفاع البلدين لويد أوستن، وخلوصي أكار".

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا الإرهاب والأمن في أفغانستان وإفريقيا وجنوب القوقاز وشرق المتوسط والشرق الأوسط، لافتاً أن وكيلة البنتاغون أكدت ضرورة التعاون بين البلدين عسكرياً في منطقة البحر الأسود.

وذكر أن الجانبين ناقشا أيضًا التعاون الدفاعي الثنائي، وهدف البلدين في تعزيز العلاقات الدفاعية طويلة الأمد.

ويوم أمس الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع التركية بياناً أكدت فيه عن إيجابية الأجواء التي عُقد خلالها الاجتماع، كما وصف البيان نتائج الاجتماع بالبناءة.

وأشار إلى أن الوفدين تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الإقليمية والثنائية، مضيفاً أنهما اتفقا على إجراء الاجتماع القادم للمجموعة في تركيا.