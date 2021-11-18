السلطات التركية تؤكد مقتل أحد مؤسسي "بي كا كا" الإرهابي في عملية أمنية سابقة

أكدت السلطات التركية مقتل الإرهابي علي حيدر قايتان، أحد مؤسسي تنظيم "بي كا كا/ك ج ك"، في عملية نفذتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، العام الماضي في شمال العراق.

وقايتان واسمه الحركي "فؤاد" واحد من مؤسسي تنظيم بي كا كا الإرهابي مع زعيم التنظيم عبد الله أوجالان المسجون في تركيا.

ووفقا لمعلومات من مصادر أمنية، الخميس، فإن جهاز الاستخبارات التركية أجرى تحريات واسعة حول مكان تواجد قايتان الذي كان مختفياً منذ فترة طويلة. وأضافت المصادر أن التنظيم الإرهابي تكتم على نبأ مقتل قايتان ن أجل الحفاظ على معنويات الإرهابيين مرتفعة والحيلولة دون ترك العناصر السلاح.

وتم دفن جثة قايتان في مكان لا يعرفه إلا عدد قليل من قياديي التنظيم، وتم إعدام العناصر الذين قاموا بعملية الدفن.