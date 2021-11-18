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القوات التركية تدمر 8 مخابئ وكهوف للتنظيمات الإرهابية شرقي البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.11.2021 09:35
آخر تحديث في 18.11.2021 10:25
جانب من عمليات أرن ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي جانب من عمليات "أرن" ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي

تمكنت قوات الأمن التركية، الأربعاء، من تدمير 8 مخابئ وكهوف لعناصر إرهابية بولاية تونجلي شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن قوات من قيادة الدرك شنت عملية أمنية ضد الإرهابيين في قضاء هوزات، وبولومور، ضمن عملية "أرن 7 مرجان منذر".

وقبل تدمير المخابئ، قامت القوات بعمليات تمشيط موسعة، وضبطت مواد ومستلزمات وأسلحة داخلها.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي بدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي، وأطلقت هذا الاسم "أرن" نسبة للفتى التركي "أرن بلبل" الذي استشهد على يد عناصر التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.

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