القوات التركية تدمر 8 مخابئ وكهوف للتنظيمات الإرهابية شرقي البلاد

تمكنت قوات الأمن التركية، الأربعاء، من تدمير 8 مخابئ وكهوف لعناصر إرهابية بولاية تونجلي شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن قوات من قيادة الدرك شنت عملية أمنية ضد الإرهابيين في قضاء هوزات، وبولومور، ضمن عملية "أرن 7 مرجان منذر".

وقبل تدمير المخابئ، قامت القوات بعمليات تمشيط موسعة، وضبطت مواد ومستلزمات وأسلحة داخلها.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي بدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي، وأطلقت هذا الاسم "أرن" نسبة للفتى التركي "أرن بلبل" الذي استشهد على يد عناصر التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.