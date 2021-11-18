تشاوش أوغلو يؤكد دعم بلاده الكامل لسيادة مولدوفا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، دعم بلاده الكامل لسيادة مولدوفا ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، أعقب لقاءه مع نائب رئيس وزراء مولدوفا، وزير الخارجية والاندماج مع أوروبا "نيكو بوبيسكو" بالعاصمة تشيسيناو.

وقال تشاوش أوغلو إنه نقل خلال اللقاء لنظيره بوبيسكو، رغبة تركيا بالضلوع في تعاون وثيق والعمل مع مولودفا لرفع مستوى العلاقات بين البلدين.

وأشار أنه سيلتقي اليوم ضمن إطار زيارته مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، ورئيس البرلمان إيغور غروسو، ورئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتسا.