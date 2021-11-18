تشاوش أوغلو يلتقي رئيسي برلمان مولدوفا وإقليم غاغاوز

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رئيس البرلمان المولدوفي إيغور غروسو، ورئيسة إقليم غاغاوز ذاتي الحكم، إيرينا فلاه.

ويجري تشاوش أوغلو الخميس زيارة رسمية إلى العاصمة المولدوفية كيشيناو.

وفي تغريدة له على تويتر، قال الوزير: "التقينا مع رئيس برلمان مولدوفا إيغور غروسو.، وسنواصل تطوير البعد البرلماني لعلاقاتنا".

وبخصوص لقائه رئيسة إقليم غاغاوز إيرينا فلاه، أضاف: "أبناء جلدتنا الغاغاوز يضفون قوة على علاقاتنا مع مولدوفا".

وفي عام 1994 حصل إقليم غاغاوز على حكم ذاتي ضمن جمهورية مولدافيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 200 ألف نسمة.

يذكر أن أتراك "غاغاوز" الذين يعرفون أيضاً باسم أتراك "كوك أوغوز"، نسبة إلى قبيلة الأوغوز التركية التي ينتمي إليها معظم أتراك تركيا وأذربيجان وتركمانستان وإيران والعراق وسوريا، يشكلون أغلب سكان جنوبي مولدافيا.